Kundgebung in Bad Oldesloe : Engagierte Bürger sagen Rechtspopulismus und Rechtsruck den Kampf an

Unter anderem fand Bürgerworthalterin Hildegard Pontow deutliche Worte gegen Rechtspopulisten und Rechtsextreme.

Bad Oldesloe | Jeden Tag muss gegen Rechtspopulismus, Rassismus und Rechtsradikalismus angegangen werden. Das war die Quintessenz der Reden bei einer Kundgebung unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ auf der Hude in der Kreisstadt. In Gedenken an den Beginn des zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 hatten das „Bündnis gegen Rechts“ gemeinsam mit dem DGB und Vertret...

