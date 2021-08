Alle Partnerstädte besucht : Bad Oldesloes Bürgermeister zu Besuch im polnischen Kolberg

Zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2016 hatte Jörg Lembke angekündigt, alle Partnerstädte persönlich zu besuchen.

Bad Oldesloe | Das polnische Kolberg war die Bad Oldesloer Partnerstadt, die Bürgermeister Jörg Lembke auf seiner Besuchsliste noch fehlte. Denn nach seiner Wahl 2016 hatte er sich vorgenommen in seiner ersten Amtszeit alle Partnerstädte mindestens ein Mal persönlich besucht zu haben. In seinem Sommerurlaub setzte er dieses Vorhaben nun in die Tat um. „Ich habe d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.