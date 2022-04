Energiewende in Stormarn : Bad Oldesloer Windpark soll ab Juli gebaut werden

Die vier neuen Windräder im Ortsteil Schadehorn sollen ab der Fertigstellung im Frühjahr 2023 bis zu 40 Millionen Kilowatt-Stunden Strom im Jahr produzieren.

Bad Oldesloe | Bad Oldesloe wird einen großen Schritt in Sachen Energiewende und Klimaschutz machen: 13.300 Haushalte der Kreisstadt könnten in Zukunft von vier neuen Windkraftanlagen in Ortsteil Schadehorn mit Strom versorgt werden. Oldesloer Windräder sollen 40 Millioen Kilowatt-Stunden produzieren Lange wurde über das Projekt diskutiert und berichtet, jetzt...

