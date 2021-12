Jörg Lembke im Interview : Bad Oldesloer Bürgermeister sieht die Stadt vor „großer Entwicklung“

Bürgermeister Jörg Lembke blickt zurück auf das Jahr 2021 und bietet einen Ausblick auf das Bürgermeisterwahljahr 2022.

Bad Oldesloe | 2022 endet in Bad Oldesloe die erste Amtszeit von Bürgermeister Jörg Lembke. Er tritt zur Wiederwahl im Mai an. Seine Gegenkandidaten sind noch unbekannt. Im Interview mit dem Tageblatt blickt er auf das Jahr 2021 zurück und in das Bürgermeisterwahljahr. In der zweiten Amtszeit soll die Ernte eingefahren werden Stormarner Tageblatt: Im neuen Jah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.