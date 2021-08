Versteigerung abgesagt : Bad Oldesloe spendet altes Feuerwehrmaterial in Hochwasser-Region

Die Stormarner Kreisstadt möchte auf diese Weise direkt Feuerwehren und Helfer vor Ort unterstützen. Dafür wird auf Einnahmen aus einer Auktion verzichtet.

Bad Oldesloe | Wenn in Bad Oldesloe Feuerwehrmaterial ausrangiert wird, ist es eigentlich Gang und Gebe, dass dieses bei einer Zoll-Auktion versteigert wird und das Geld in die Kasse der Stadt fließt. Doch das läuft in diesem Jahr anders. Stadtverodneter fragt nach Hilfsmöglichkeiten Als in der aktuellen Hauptausschuss-Sitzung der Stadtverordnete Hendrik Holtz...

