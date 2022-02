Krieg in Osteuropa : Bad Oldesloe setzt Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Das Rathaus und das Stadthaus in Bad Oldesloe erstrahlten am Freitagabend in den Nationalfarben der Ukraine. Außerdem wurde die Flagge der Ukraine vor dem Stadthaus gehisst.

Bad Oldesloe | Vor dem Bad Oldesloer Rathaus wehten am Freitagabend, 25. Februar, vier Flaggen, die gemeinsam einen starken symbolischen Gehalt ergaben. Es waren die Flagge der Bundesrepublik, die Europaflagge, die Schleswig-Holstein Flagge und die Flagge der Ukraine. Nachdem das souveräne Land in Osteuropa von Russland angegriffen wurde und sich im Kriegszustand...

