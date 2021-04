Stormarner Geschichte : Kurzdokumentation über Bombenangriff auf Bad Oldesloe vorgestellt

Anna Plog und Celina Höffgen von der Bad Oldesloer Stadtverwaltung präsentieren Film über Bombenangriff auf Bad Oldesloe

Bad Oldesloe | „Es war ein strahlender Frühlingstag – und er wurde zu einem der schwärzesten Tage in der Geschichte Bad Oldesloes.“ Mit diesem Zitat beginnt ein Film über den Bombenangriff auf die Kreisstadt am 24. April 1945. Dieser sehr bewegende Dokumentarfilm mit dem Titel „Bombenangriff auf Bad Oldesloe am 24. April 1945“ wurde Anfang dieses Jahres gedreht und ...

