Schäden nach Hochwasser : Stadt Bad Oldesloe lässt abgebrochenes Traveufer am Bürgerhaus sichern

Im Verlauf der Stürme inklusive starker Regenfälle waren im Februar Teile des Traveufers in der Bad Oldesloer Innenstadt abgesackt.

Bad Oldesloe | In den vergangenen Tagen schien es so, als ginge der aktuell ruhende Abriss in der Lübecker Straße weiter. Dort stehen die Baumaschinen schon seit einigen Wochen auf den letzten Metern des Abbruchs des Nickel-Kaufhauses still. Doch tatsächlich hatte die Betriebsamkeit in dem Bereich der Kreisstadt in den vergangenen Tagen nichts mit der Fortsetzung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.