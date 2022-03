Solidarität mit Tibetern : Bad Oldesloe hisst Tibet-Flagge in Gedenken an Aufstand gegen China

Die Stormarner Kreisstadt beteiligt sich auch 2022 wieder an der Aktion der „Tibet Initiative Deutschland“.

Bad Oldesloe | Warum weht eigentlich jedes Jahr am 10. März die tibetanische Flagge vor dem Rathaus in Bad Oldesloe? Ist regelmäßig Staatsbesuch aus Tibet in der Stormarner Kreisstadt? „Nein, leider nicht, aber vielleicht kommt das ja noch“, sagt Bürgermeister Jörg Lembke. Bei der Beflaggung handele es sich um eine solidarische Geste. Denn am 10. März 1959 kam es...

