Klimawandel in Stormarn : Bad Oldesloe forstet seinen Stadtwald mit Laubbäumen auf

Die Stadt Bad Oldesloe verfügt über 271 Hektar Waldflächen. Der Stadtwald der Kreisstadt wird jetzt aufgeforstet.

Bad Oldesloe | Häufig geraten Stadtverwaltungen in die Kritik, weil für Baumaßnahmen oder aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt werden sollen oder gefällt werden. In diesem Fall ist die Lage anders. Denn die Stadt Bad Oldesloe forstet in zwei Bereichen auf, beziehungsweise um. Denn auf zwei Flächen im Kneeden und im Totenredder werden aktuell 5000 junge Laubbäume ...

