Coronavirus in Stormarn : Infektions-Detailzahlen – Bad Oldesloe mit den höchsten Infektionszahlen

244 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen im Kreis Stormarn, davon 54 in Bad Oldesloe.

Bad Oldesloe | Das Gesundheitsamt Stormarn hat die aktuellen Corona-Infektionszahlen für den Kreis bekanntgegeben. Demnach traten 54 der aktuell 244 Neuinfektionen (Stand 27. April) in Bad Oldesloe auf. Relativ hohe Zahlen in Ahrensburg und Barsbüttel Das ist der deutlich höchste Wert in Stormarn. Ebenfalls in Relation hohe Neuinfektions-Zahlen traten in Ahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.