Kaufhausruine im Fokus : Bad Oldesloe beantragt Gelder für Überplanung der Lübecker Straße

Aus einem Fördertopf des Landes sollen Mittel für einen Architektenwettbewerb kommen. Ob der Abriss der Kaufhausruine kurz bevor steht, bleibt unklar.

Bad Oldesloe | Die seit Jahren vor sich hin verfallende Ruine des ehemalige Kaufhaus Nickel in der Lübecker Straße gilt als einer der schlimmsten Schandflecken in Bad Oldesloe. Bürger fordern schon lange den Abriss. Kommt jetzt Schwung in die Sache? Wie das Tageblatt bereits vor ein paar Wochen berichtete, wünscht sich der Bürgermeister Jörg Lembke einen baldigen...

