Illegale Böller : Bad Oldesloe: Laute Detonation zieht Polizeieinsatz nach sich

Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Polizisten diverse Spuren sicher. Laut Anwohnern waren in den vergangenen Wochen immer wieder Böller gezündet worden.

Bad Oldesloe | Eine laute Detonation hat zahlreiche Bewohner der Kreisstadt am Samstagabend aufgeschreckt. Der dumpfe Knall war fast in ganz Bad Oldesloe zu hören. Kurz vor 20 Uhr wurde per Notruf eine starke Detonation im Bereich der Industriestraße, Ecke Pölitzer Weg gemeldet. Sofort alarmierte die Rettungsleitstelle IRLS Süd die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldes...

