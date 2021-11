Am Kurpark : Bad Oldesloe: Feuer zerstört Vereinsheim und Bus der DLRG-Jugend

Trotz eines schnellen und massiven Löscheinsatzes waren das Gebäude und der Vereinsbus nicht mehr zu retten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Bad Oldesloe | Ein Feuer hat am frühen Mittwochmorgen den Stützpunkt und den Vereinsbus der DLRG-Jugend in der Straße Am Kurpark in Bad Oldesloe in Schutt und Asche gelegt. Trotz eines schnellen und massiven Löscheinsatzes waren das Gebäude und das Fahrzeug nicht mehr zu retten. „Kurz vor fünf Uhr wurden wir von der Rettungsleitstelle alarmiert. Als wir die Ansch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.