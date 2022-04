Fahrer (21) schwer verletzt : BMW kommt in Lübeck ins Schleudern und kollidiert mit Lkw-Gespann

Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn: In der Hansestadt Lübeck verliert ein junger BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kracht gegen einen Lkw und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Lübeck | Schwerer Unfall auf der Baltischen Allee in Lübeck: Dort stoßen am Dienstagnachmittag, 5. April, ein BMW und ein Lkw mit Anhänger zusammen. Während der Brummifahrer unverletzt bleibt, muss der 21-jährige BMW-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei läuft die Kollision so a...

