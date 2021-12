BMW fährt gegen Ford Pickup : Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf der A24 bei Gudow

Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden und vier verletzte Personen sind die Bilanz eines schweren Unfalls am 2. Weihnachtsfeiertag auf der A24 bei Gudow.

Gudow | Schlimmer Verkehrsunfall am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags auf der A24 1,5 Kilometer hinter der Anschlussstelle Gudow in Fahrtrichtung Berlin: Ein silberfarbener BMW fuhr am Sonntag, 26. Dezember, gegen 21.35 Uhr aus unbekannter Ursache auf einen Doppelachs-Anhänger eines schwarzen Ford Pickup auf. Der Ford kam ins Schleudern und blieb auf der ...

