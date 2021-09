Pkw auf Autobahn in Brand : BMW brennt auf Standstreifen der A24 bei Witzhave aus

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, brannte das Fahrzeug schon in voller Ausdehnung.

Witzhave/Grande | Als die Feuerwehren am Sonnabend-Nachmittag, 4. September, am Einsatzort auf der A24 eintrafen, brannte der BMW schon in voller Ausdehnung. Eine Rauchsäule war über der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Witzhave und Schwarzenbek/Grande kurz vor der Unterführung der L208 zu sehen. Feuerwehren löschen unter Atemschutz Einsatzkräfte der Feu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.