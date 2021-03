Reinfeld : BMW-Fahrer nötigt Kunden auf Supermarkt-Parkplatz

Zeugen und weitere Geschädigte nach Nötigung auf einem Supermarkt-Parkplatz in Reinfeld gesucht.

Avatar_shz von Volker Stolten

03. März 2021, 14:19 Uhr

Reinfeld | Es passierte bereits vor knapp einer Woche, am Freitag, 26. Februar: Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Karpfenstadt kam es zu einer Nötigung. In diesem Fall sucht die Polizei weitere Geschädigte und Zeugen.

Vorfall auf Supermarkt-Parkplatz

Laut Polizei spielte sich das Ganze so ab: Gegen 16.40 Uhr befuhr ein schwarzer BMW den Parkplatz eines Supermarktes in der Barnitzer Straße. Eine 56-Jährige war gerade auf dem rot markierten Fußgängerschutzstreifen unterwegs, um zu ihrem geparkten Pkw zu gehen.

BMW-Fahrer rast direkt an Kundin vorbei

Der schwarze BMW bremste kurz vor Erreichen des Schutzstreifens stark ab, um der Frau offensichtlich das Überqueren zu ermöglichen. Dann jedoch gab der BMW-Fahrer wieder Gas und fuhr mit aufheulendem Motorengeräusch direkt vor der Wesenbergerin über den Schutzstreifen.

Im weiteren Verlauf sei der Fahrer des BMW auch anderen Kunden negativ in seiner Fahrweise und seinem Verhalten aufgefallen, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Die Polizeistation in Reinfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Geschädigtenoder Zeugen des Vorfalles. Sachdienliche Hinweise bitte unter Ruf (04533) 79340-0.