8 Verletzte, davon 3 Kinder : Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der B207 Mölln-Nord

Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B207 Mölln-Nord werden am 1. Weihnachtsfeiertag fünf Erwachsene und drei Kinder leicht verletzt.

Mölln | Kettenreaktion auf der B207, Mölln-Nord: Fünf Fahrzeuge waren am Samstagmittag, 25. Dezember, in einen Unfall involviert. Acht Menschen, darunter drei Kinder, wurden leicht verletzt. B207 wurde gesperrt Ein Pkw wollte am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 12.30 Uhr auf der Ratzeburger Straße Richtung Norden abbiegen. Im Rahmen dieses Fahrmanövers...

