Außenspiegel, Airbags, Navi : Fahrzeuge in Ahrensburg aufgebrochen und Autoteile gestohlen

Audi, Jaguar, Jeep, Mercedes und Porsche im Visier von Dieben: Drei der neun betroffenen Fahrzeuge wurden aufgebrochen. Die Täter ließen Airbags und Außenspiegel, Navi und Scheinwerfer mitgehen.

Ahrensburg | Diebestour in Ahrensburg: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 1. und 2. Februar, wurden Fahrzeuge aufgebrochen und Autoteile gestohlen. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter zwischen 22 und 7 Uhr im Finkenweg sowie in den Straßen „Hinterm Vogelherd“ und „Vogelsang“ zu. An neun Fahrzeugen der Marken Mercedes, Jeep, Porsche, Audi und Jaguar kam ...

