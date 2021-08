Zeuge ruft die Polizei : Autofahrerin fuhr Schlangenlinien – sie hatte fast drei Promille

Nach einem Zeugenhinweis stoppen Polizeibeamte eine Hamburger Autofahrerin, die betrunken in Ammersbek unterwegs war.

Ammersbek | Eine 44-jährige Autofahrerin aus Hamburg, die eine ordentliche Menge Alkohol intus hatte, wurde am Samstagabend, 28. August, von Beamten des Polizeireviers Ahrensburg dank eines Zeugenhinweises in Ammersbek aus dem Verkehr gezogen. Sofort Fahndung eingeleitet Gegen 23.35 Uhr rief der Zeuge bei der Polizei an und erklärte, dass ein vor ihm fahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.