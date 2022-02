Kontrolle über Audi verloren : Autofahrer verstirbt bei Unfall auf der K80 bei Schönningstedt

Der ältere Autofahrer hatte am Steuer des Fahrzeugs einen medizinischen Notfall erlitten. Er rammte eine Leitplanke und wurde bewusstlos.

Ahrensburg/Glinde | Bei einem Unfall am Sonntag, 27. Februar, kam in Schönningstedt auf der K80 Richtung Barsbüttel in Höhe der A24 Abfahrt Glinde ein älterer Autofahrer ums Leben. Nach einem medizinischen Notfall hatte der Fahrer laut der Unfallermittlungen gegen 18.50 Uhr die Kontrolle über seinen Audi-SUV verloren, die Leitplanke gestreift und war bewusstlos geword...

