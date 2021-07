Autofahrer übersieht Biker : Motorradfahrer auf der B404 lebensgefährlich verletzt

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B404 in Höhe der A24-Ausfahrt Grande wurde der 57-jährige Biker per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Schaden: 10.000 Euro.

Grande/Kasseburg | Schlimmer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 404 in Höhe der Autobahnausfahrt Grande der A24: Nach Polizei-Angaben war am Donnerstagnachmittag, 22. Juli, gegen 15 Uhr der Fahrer (48) einer Mercedes A- Klasse aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg auf der A24 unterwegs. Mercedes-Fahrer übersieht Biker An der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande verlie...

