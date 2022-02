Unfall in Bargteheide : Autofahrer fährt auf Pedelec-Fahrerin auf – 32-Jährige wird lebensgefährlich verletzt

Die Frau hielt an einer Kreuzung an. Ein Autofahrer in der Schlange hinter ihr bemerkte dies offenbar nicht und rammte die 32-Jährige. Ein Unfallgutachter soll den genauen Ablauf rekonstruieren.

Bargteheide | Schwerer Auffahrunfall mit Folgen in Bargteheide am Dienstag: Ein Autofahrer fuhr an einer Kreuzung auf eine Pedelec-Fahrerin auf. Die 32-Jährige stürzte schwer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich ersten Erkenntnissen nach gegen 7.25 Uhr. Die 32-Jährige aus Bargteheide war mit ihrem Pedelec auf der Alten Landstraße in Richtun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.