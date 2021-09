Durch Fahrweise aufgefallen : Autobahnpolizei stoppt betrunkene Peugeot-Fahrerin bei Bad Oldesloe

Die 30-Jährige aus Ostholstein erwartet jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Oldesloe | Einsatz für die Autobahnpolizei am Mittwoch, 29.September., auf der BAB1 bei Bad Oldesloe. Gegen 20 Uhr fuhr eine 30-Jährige Ostholsteinerin auf der Autobahn in Richtung Hamburg. Laut Polizei sei sie Zeugen durch ihre Fahrweise aufgefallen. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Bad Oldesloe entdecken und lotsten die Peugeot...

