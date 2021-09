Hornbek : Autobahnpolizei stoppt auf A24 einen Lkw mit qualmenden Reifen

Dem 57-jährige Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeuggespann wurde laut der Polizei verkehrssicher außerhalb der Autobahn abgestellt.

Hornbek | So hätte dieser Lkw gar nicht erst losfahren sollen: die Liftachse des Aufliegers war defekt und mit Spanngurten hochgebunden. Als die Polizei das Fahrzeug am Mittwoch, 1. September, auf der A24 in Richtung Berlin bei Hornbek (Herzogtum-Lauenburg) um 12.35 Uhr stoppten, qualmten die defekten Reifen allerdings bereits, da die Gurte nachgegeben hatten. ...

