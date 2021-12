Polenböller im Auto : Pkw überschlägt sich in Tremsbüttel: Drei Verletzte und Atemalkohol

Zwei der Verletzten konnten inzwischen das Krankenhaus verlassen. Im Pkw gab es für die Beamten einen Zufallsfund, zudem hatte der Fahrer offenbar Alkohol getrunken.

Tremsbüttel | Ein betrunkener Fahrer hat sich mit seinem Auto in Tremsbüttel (Kreis Stormarn) überschlagen. Er und seine beiden Mitfahrer – alle Anfang 20 – wurden bei dem Unfall am Silvestermorgen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei von ihnen hätten sich inzwischen selbst wieder entlassen. „Polenböller“ im Unfallwag...

