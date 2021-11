Rastplatz Ellerbrook : Auto gerät bei Ahrensburg auf der A1 in Brand

Als die Warnleuchte des Motors anspringt, lenkt der Fahrer den Wagen auf einen Parplatz. Dort steht der Wagen binnen kurzer Zeit in Vollbrand.

Ahrensburg | Schrecksekunden auf der Autobahn. Am späten Sonntagabend ist ein Mercedes-Kombi auf dem Rastplatz Ellerbrook an der A1 komplett ausgebrannt. Dessen 39 Jahre alter Fahrer war auf der Rückfahrt von Ostholstein nach Hamburg, als kurz hinter der Ausfahrt Ahrensburg die Warnleuchte des Motors aufleuchtete. Der Autofahrer fuhr noch etwa zwei Kilometer we...

