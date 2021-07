Auto-Klau in Leezen : VW Multivan aus Carport gestohlen

Am Abend stellt der Eigentümer sein Fahrzeug im Carport auf dem eigenen Grundstück ab und am Morgen ist es weg. Polizei sucht Zeugen.

Leezen | Autodiebe waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 7./8. Juli, an der Neversdorfer Straße in Leezen am Werk: Dort wurde nahe des Supermarkts ein VW Multivan gestohlen. Multivan grau und zwei Jahre alt Das Fahrzeug war vom Eigentümer Mittwochabend, 20.40 Uhr, im Carport auf dem eigenen Grundstück abgestellt worden. Donnerstagmorgen, 8 Uhr,...

