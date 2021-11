Immer wieder Autos in Flammen : Brandserie im Süden von Stormarn – geht ein Feuerteufel um?

Die Serie von brennenden Pkw im Süden Stormarns hört nicht auf. Erst kürzlich, am Montag,15. November, musste die Feuerwehr wieder ein Fahrzeug löschen. Was dahinter steckt, berichtet die Polizei hier.

Reinbek/Glinde/Ammersbek | 19. Juli. Feuer auf einem Parkplatz in Lauenburger Straße in Reinbek: Ein Mazda steht in Flammen. Bereits einige Tage zuvor brannte in der Stadt im Süden Stormarns ein Auto. 4. September: Aus einem Renault Scenic in der Reinbeker Ladestraße schlagen hohe Flammen. 19. September: Gleich zwei Mal hintereinander brennen in Ammersbek Autos auf einem Parkpl...

