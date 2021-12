Abhang runtergefahren : Unfall nach Ausweichmanöver am Herrenteich in Reinfeld

Am Montagnachmittag, 20. Dezember, kam es mitten in Reinfeld zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver.

Reinfeld | Nachdem er die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte, fuhr am Montag, 20. Dezember, ein 31-Jähriger in Reinfeld durch einen Gartenzaun und einen Abhang hinab. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Promenade am Herrenteich in der Matthias-Claudius-Straße. Zwei Personen bei Unfall verletzt Um 14.44 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Entge...

