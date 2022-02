Unfall bei Kühsen und Duvensee : Lkw muss auf Landstraße Bus ausweichen und landet im Graben

Nach einem Unfall zwischen Kühsen und Duvensee, bei dem ein Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde, musste die Landstraße voll gesperrt werden.

Kühsen | Glimpflicher Ausgang einer brenzligen Situation auf der Landstraße zwischen Kühsen und Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg am Freitagnachmittag, 4. April: Ein Lkw-Fahrer wich einem entgegenkommenden Bus aus, geriet dabei aber zu weit auf die Bankette und kippte schließlich in den Graben. Immerhin verhinderte er so den Zusammenstoß mit dem Linienbus,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.