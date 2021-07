Einbruch in Glinder Gebäude : Werkzeuge und Maschinen für 14.000 Euro gestohlen

Einbrecher steigen in Glinder Wohnhaus, das derzeit kernsaniert wird, ein und lassen Werkzeug und Maschinen für viel Geld mitgehen.

Avatar_shz von Volker Stolten

27. Juli 2021, 13:53 Uhr

Reinbek | Einbruch in ein Wohnhaus in der Glinder Straße in Reinbek. Dort stahlen von Sonntag (14 Uhr) auf Montag (6.30 Uhr), 25./26. Juli, die Täter Werkzeuge und Maschinen aus dem Gebäude, das derzeit eine Kernsanierung erfährt. Im Wohnhaus wurden die Türen gewaltsam geöffnet. Die Polizei gab die Schadenshöhe mit 14.000 Euro an.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Reinbek inne. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Baustelle Glinder Straße/ Königsstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte unter (040) 727 707-0.