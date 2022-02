Unterlassene Hilfeleistung : Augenzeuge sieht schweren Unfall in Travenbrück und fährt weiter

Nachdem der vor ihm fahrende Nissan sich überschlagen hatte, fuhr der nachfolgende Fahrer einfach weiter. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen eingeleitet.

Travenbrück | Es klingt unglaublich: Anstatt nach den Verletzten eines Unfalls zu schauen und Erste Hilfe zu leisten, fuhr am 22. Januar ein Fahrzeug einfach an einem Nissan Qashqai vorbei, der sich in Travenbrück überschlagen hatte. Gegen 21.50 Uhr war damals in der Straße Heidick ein Fahrer mit seinem Nissan von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit dem P...

