Auffahrunfall bei Witzhave : Plötzlich kracht es auf der A24 – Fahrer unter Drogen

Unfall auf der Autobahn 24 unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Mercedes-Sprinter kracht in Hyundai.

Witzhave | Auffahrunfall auf der A24 in Höhe Witzhave bereits am vergangenen Freitag, 21. Mai, gegen 16 Uhr: Dabei stellte sich heraus, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach den polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 32-Jähriger in einem Hyundai auf der rechten Spur, von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Berlin. Ein dahinter fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.