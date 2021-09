Sperrmüll in Brand : Feuerwehreinsatz auf dem Bargteheider AWSH Recyclinghof

Ein Muldenkipper leerte den Inhalt der Müllpresse für die Löscharbeiten aus. Die Lise-Meitner-Straße musste für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden.

Bargteheide | Brennender Sperrmüll in einer Müllpresse hat am Montag für einen Feuerwehreinsatz auf dem Bargteheider Recyclinghof der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) gesorgt. Mitarbeiter der AWSH hatten eine Rauchentwicklung in der 20 Kubikmeter fassenden Müllpresse bemerkt. Da zunächst unklar war, ob möglicherweise illegal entsorgte Batterien und Akkus den Bra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.