Zwei Verletzte in Bad Oldesloe : Geradeaus gefahren und auf Mittelinsel gegen Baum geprallt

Fahrer verlor in der Kreisstadt angeblich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Mercedes und prallte gegen Baum.

Bad Oldesloe | Bei einem Unfall wurden am späten Mittwochabend, 25. August, zwei Männer in Bad Oldesloe verletzt. Der mit drei Männern besetzte Mercedes war kurz nach 23 Uhr auf der Ratzeburger Straße in Richtung Autobahn A1 unterwegs. Im Kreisel an der Lilly-Braun-Straße verlor der Fahrer des Autos offenbar die Kontrolle und fuhr geradeaus. Auf dem erhöhten Kreisel...

