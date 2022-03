Zentralllager Bad Oldesloe : Asklepios-Kliniken spenden 100 Paletten Hilfsgüter für die Ukraine

Noch vor der offiziellen Eröffnung im Mai, ist aus dem neuen Zentrallager der Asklepios-Kliniken in Bad Oldesloe eine große Materiallieferung abgefahren. Es handelt sich um eine Großspende für Menschen in der Ukraine.

Bad Oldesloe | Die erste Auslieferung aus dem neuen Zentrallager des Asklepios-Kliniken in Bad Oldesloe ist eine sehr besondere. Denn noch bevor das Großlager im Mai offiziell in Betrieb gehen wird, sind laut des Unternehmens 100 Paletten mit medizinischen Hilfsgütern verpackt und auf den Weg in Richtung Osteuropa gebracht worden. Das Ziel: die Ukraine. Dort soll...

