Bilanz Dezember 2021 : Arbeitsmarkt in Stormarn stabil – Quote weiterhin bei 3,1 Prozent

Mit 4163 arbeitslosen Menschen im Kreis Stormarn im Dezember 2021 waren es zwölf mehr als im November, aber knapp 950 weniger als zum Vorjahr. Die Kurzarbeit wird wieder stärker nachgefragt.

Bad Oldesloe | Die Zahlen, Daten und Fakten der Arbeitsagentur Bad Oldesloe können sich – trotz anhaltender Corona-Pandemie – sehen lassen: Im Dezember 2020 waren im Kreis noch 5106 Menschen arbeitslos. Daraus ergab sich eine Quote von 3,9 Prozent. Im Dezember 2021 waren in Stormarn 4163 Menschen ohne Job, fast 950 weniger als im Vorjahr. Die Quote schrumpfte auf 3,...

