Der Arbeitsmarkt im Februar : Aktuell mehr freie Stellen als jemals zuvor im Kreis Stormarn

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Stormarn hat sich im Februar nur leicht verändert. Die Quote steht unverändert bei 3,3. Die Nachwuchssuche hält an. Überhaupt gibt es 2547 freie Stellen, so viele, wie noch nie.

Bad Oldesloe | Im Januar des neuen Jahres gingen die Arbeitslosenzahlen im Kreis Stormarn rauf, im Februar 2022 leicht runter: Es gab 37 Menschen weniger, die einen Job suchten und insgesamt 4340 arbeitslose Menschen. Die Quote stagniert bei 3,3. Vor einem Jahr sah das noch anders aus: Da gab es im Februar 5488 Arbeitslose und somit 1148 mehr ohne Job (Quote: 4,2). ...

