Kreis Stormarn : Informations-Angebote zur „Woche der Ausbildung“

In der „Woche der Ausbildung“ vom 15. bis zum 19. März werben die Agenturen für Arbeit für die duale Ausbildung.

Bad Oldesloe | In der bundesweiten Woche der Ausbildung vom 15. bis zum 19. März werben die Agenturen für Arbeit unter dem Motto „Ausbildung klarmachen“ verstärkt für die duale Ausbildung. Kathleen Wieczorek, Chefin der Arbeitsagentur in Bad Oldesloe betont Jugendlichen und Unternehmen gegenüber Chancen und Vorteile einer Ausbildung - auch in Corona-Zeiten. Fachk...

