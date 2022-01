Apotheken im Visier : Einbrecher schlagen in Ahrensburg gleich mehrfach zu

Drei Mal versuchten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 18. Januar, Zutritt zu zwei Apotheken und einem Lebensmittelmarkt zu verschaffen. Erfolg hatten die Einbrecher aber nur bei einer ihrer Taten.

Ahrensburg | Gleich mehrfach haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 17. Januar, auf Dienstag, 18. Januar, versucht, in Geschäfte in Ahrensburg einzubrechen. Bei einer Tat gelang es ihnen auch. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht nun Zeugen. Einbruch in Apotheke in der Hagener Allee „Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbeka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.