Anmeldephase für „Stormini“ : Die Stormarner „Kinderstadt“ schlägt ihre Zelte in Hoisbüttel auf

Für die Kinderstadt „Stormini“, die in diesem Sommer in Hoisbüttel aufgebaut wird, startet die Anmeldephase: Vom 1. bis 15. Februar können sich neun- bis 13-jährige Stormarner um einen Platz bewerben.

Hoisbüttel/Ammersbek | Was haben – um nur einige zu nennen – Bad Oldesloe, Bargteheide und Barsbüttel sowie Ahrensburg, Hamberge, Reinfeld und Trittau gemeinsam? Sie alle hießen „Stormini“ schon willkommen und schufen jeweils Platz für knapp 500 Zugereiste auf Zeit. In diesem Jahr macht die Kinderstadt in Hoisbüttel Station. Stormini ist vom 3. bis 9. Juli im Dorf Vom...

