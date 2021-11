Aus als Landtags-Abgeordnete : Anita Klahn aus Bad Oldesloe fühlt sich von ihrer FDP verraten

Bei der Aufstellung der Landesliste der FPD für die Landtagswahlen 2022 fiel die erfahrene Bildungspolitikerin aus Stormarn überraschend durch. Dr. Bernd Buchholz habe sie vorher zum Rückzug aufgerufen.

Bad Oldesloe | Gilt im Wahlkampf das Motto „Verjüngung um jeden Preis“? Ist sie am Ende das Opfer von Absprachen innerhalb der FDP? Anita Klahn atmet ein Mal tief durch, bevor sie anfängt ihre Gefühlslage zusammenzufassen. Die Bad Oldesloer Landtagsabgeordnete ist noch immer hörbar geschockt, nachdem sie am Wochenende erfahren musste, dass ihre Karriere in Kiel i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.