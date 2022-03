Unfall auf der A1 : Angetrunkene Lübeckerin kommt bei Bad Oldesloe von der Autobahn ab

Offenbar war es bei der Fahrerin eines VW Touran zu Sekundenschlaf gekommen. Polizei leitet Strafermittlungsverfahren ein.

Bad Oldesloe | Der Sekundenschlaf einer alkoholisierten Lübeckerin führte dazu, dass es auf der A1 am Sonntagmorgen, 6. März, zu einem Unfall kam. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr am 6. März. Die 27-Jährige aus Lübeck war mit ihrem VW Touran in Richtung Lübeck unterwegs. Dort kam sie in Höhe Bad Oldesloe von der Fahrbahn ab. Der Wagen pra...

