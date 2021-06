Schockanrufe im Raum Lübeck : „Arzt“ teilt Schicksalsschlag mit – Ältere sollen zahlen

Mit Corona infizierter Sohn oder infizierte Tochter würde im Sterben liegen. Ein Medikament für 28.000 Euro könnte Leben retten. Alle Angerufenen informierten die Polizei.

Lübeck | Es ruft ein angeblicher Arzt aus einer Klinik in Lübeck an und teilt den zum größten Teil älteren Menschen mit, dass ihr Sohn/Tochter Corona hätte und im Sterben liegen würde... Wenn sie das nicht glauben wollen, dann lassen sie ihn/sie sterben... Ein Medikament für 28.000 Euro könnte retten!! So oder ähnlich verliefen am Dienstag, 15. Juni, einige An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.