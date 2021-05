Coronavirus in Stormarn : Zahlreiche kostenlose Corona-Testmöglichkeiten in Nordstormarn

Amtsdirektor des Amtes Nordstormarn appeliert an Mitbürger ihre kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten wahrzunehmen.

Zarpen | Wer Sorge hat, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben oder einfach auf Nummer sicher gehen will, hat in den zwölf Gemeinden Nordstormarns die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert testen zu lassen. „Unser kostenloses mobiles Testangebot in allen zwölf Gemeinden wird sehr gut angenommen“, sagt Amtsdirektor Stefan Wulf. Seit dem 1. April ...

