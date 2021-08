Schul-Server missbraucht : Amokdrohung und Pornos am Gymnasium Wentorf verschickt

Die Polizei ermittelt am Gymnasium in Wentorf. Über die IServ-Plattform wurde eine Amokdrohung und pornographisches Material versendet.

Wentorf bei Hamburg | Eine Amokdrohung versetzte das Gymnasium in Wentorf Dienstag,10. August, in Unruhe. Diese war über den Schulserver verschickt worden. Auch Emails mit pornografischen Inhalten wurden über die I-Serv-Plattform verschickt. Die Polizei Reinbek wurde in den Abendstunden des Dienstags darüber informiert. Schnell konnte aufgeklärt werden, dass der betreff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.