Fahrlässige Körperverletzung : Warum bremste der Busfahrer in Ammersbek so stark? Frau verletzt

Durch eine Vollbremsung eines Linienbusfahrers in Ammersbek wurde eine 67-Jährige leicht verletzt. Warum kam es zu der fahrlässigen Körperverletzung? Die Polizei sucht Zeugen.

Ammersbek | Der Vorfall in Ammersbek liegt schon ein paar Tage zurück. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um ein klareres Bild zu erhalten: Es war Montag, der 22. November, als am Vormittag eine Person in einem Linienbus verletzt wurde. Auf dem Weg nach Bargteheide Was war passiert? Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei war der L...

