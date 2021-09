Zwei Einsätze in zwei Stunden : Feuerwehr löscht brennende Autos auf Parkplatz in Ammersbek

Um 21.46 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum ersten Mal alarmiert. Keine zwei Stunden später stand an gleicher Stelle ein weiteres Auto in Flammen. Die Polizei ermittelt.

Ammersbek | Gleich zweimal hintereinander ist am Sonntagabend in Ammersbek (Kreis Stormarn) jeweils ein Auto in Brand geraten. Die beiden Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Hamburger Straße im Ortsteil Lottbek abgestellt. Die Polizei hat die beiden Wagen beschlagnahmt und Spuren am Brandort sichergestellt. Um 21.46 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum erst...

